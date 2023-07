De biquíni fininho, Giovanna Ewbank esbanja corpão em Noronha: ''Sereia''

Curtindo Fernando de Noronha com Bruno Gagliasso, apresentadora Giovanna Ewbank posa em passeio de barco e encanta com fotos de mergulho

A apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank roubou a cena nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos de sua viagem para Fernando de Noronha na companhia do marido, Bruno Gagliasso, e amigos do casal!

Na manhã deste domingo, 02, a loira surgiu combinando o look azul com o cenário paradisíaco durante um passeio de lancha. Ostentando seu corpaço no look fininho e cavado, a famosa, mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, 2, ainda surgiu mergulhando em alguns cliques da sequência. "Bom dia", desejou na legenda, colecionando chuva de elogios.

"Sereiona", disse uma. "Azul é a sua cor", destacou outra. "Que mulher! Que vibe! Que lugar!", elogiou uma terceira. "Essa passou na fila da beleza umas mil vezes", exaltou mais uma. "Você é maravilhosa por fora, mas consigo ver tão mais do que isso por dentro. Sou apaixonada por essa família", se derreteu ainda uma fã.

Vale destacar que Gioh e Bruno têm uma pousada em Noronha. Eles costumam r com frequência para lá com os filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos. "Que saudades que eu estava daqui", disse ela ao chegar.

Recentemente, Giovanna relembrou um momento desafiador de seu casamento, quando ela foi traída pelo artista. Ao ser elogiada pela atitude de perdoar Gagliasso, ela explicou: "A gente tem que experimentar tentar (perdoar).

Confira as fotos de Giovanna Ewbank em Noronha:

Giovanna Ewbank tira sarro do marido, Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank trollou o marido, o ator Bruno Gagliasso, na última quarta-feira, 28! Nos stories de seu Instagram, a famosa mostrou o amado usando muletas e uma bota imobilizadora no pé esquerdo, e tirou sarro dele enquanto curtia festa junina do caçula com os colegas da natação.

"Ele tá felizão que não pode andar sem bota", brincou Gioh ao exibir Gagliasso com a cara fechada. Ao abrir uma caixinha de perguntas na web, ele foi questionado por um seguidor sobre o motivo das muletas e o pé imobilizado e explicou o motivo. "Não me preparei. Não aqueci antes do treino. Deu nisso!", respondeu.