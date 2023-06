Bruno Gagliasso surge de muletas, e Giovanna Ewbank tira sarro do marido

Ator Bruno Gagliasso explica o que aconteceu ao aparecer de muletas e bota imobilizadora, e mostra tatuagem em homenagem a Giovanna Ewbank

A apresentadora Giovanna Ewbank, que apresenta o podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme, trollou o marido, o ator Bruno Gagliasso, na última quarta-feira, 28!

Nos stories de seu Instagram, a famosa mostrou o amado usando muletas e uma bota imobilizadora no pé esquerdo, e tirou sarro dele, com quem tem três filhos, Titi, Bless e Zyan, enquanto curtia festa junina do caçula com os colegas da natação.

"Ele tá felizão que não pode andar sem bota", brincou Gioh ao exibir Gagliasso com a cara fechada. Ao abrir uma caixinha de perguntas na web, ele foi questionado por um seguidor sobre o motivo das muletas e o pé imobilizado e explicou o motivo. "Não me preparei. Não aqueci antes do treino. Deu nisso!", respondeu.

Recentemente, Gagliasso decidiu fazer uma nova tatuagem em homenagem à esposa. Ele, que já tinha tatuado a silhueta da amada, mostrou um desenho no braço em que Gioh aparece usando uma espécia de touca ninja, exibindo apenas a região dos olhos. Vale lembrar que Ewbank também eternizou o marido na pele com o número da sorte dele.

Confira Bruno Gagliasso de muletas:

Giovanna Ewbank dá presente inusitado para Bruno Gagliasso

Na segunda-feira, 27, o ator Bruo Gagliasso usou suas redes sociais para revelar que ganhou um presente e tanto de sua esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. A loira adotou dois cavalos resgatados e presenteou o amado com os potrinhos.

No Instagram, Bruno compartilhou um vídeo no qual aparece recebendo os cavalos, que estão em um campo de futebol na casa da família, mas logo devem se mudar para o Rancho da Montanha, que o casal é proprietário, no interior do estado do Rio de Janeiro. “Melhor presente que eu já ganhei na vida da Giovanna Ewbank junto com a Garra Animal! Dois cavalos bebês, Jack Bauer e Dante Brasil, novos integrantes do Rancho da Montanha”, escreveu.