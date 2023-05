Fernanda Paes Leme revela constrangimento em entrevista de Giovanna Ewbank com Jennifer Aniston

Giovanna Ewbank confessa que até hoje não reviu vídeo com atriz de Friends e Adam Sandler de tanta vergonha

Durante a entrevista com a comediante Dani Calabresa (41), a apresentadora do Podcast Quem Pode, Pod, a atriz Fernanda Paes Leme (39) revelou que não conseguiu assistir a entrevista que sua companheira de programa, Giovanna Ewbank (36), fez com os atores Adam Sandler e Jennifer Aniston, durante a divulgação para o filme Mistério em Paris, da Netflix, por estar constrangida com o que estava na tela.

“Só vi um trechinho, mas eu fiquei com vergonha e falei 'não vou ver minha amiga nesse constrangimento'”, comentou a atriz. “Eu também não consegui assistir inteiro agora por causa do constrangimento. O Adam Sandler ficava assim 'quem mandou essa idiota, o que ela está fazendo aqui?'”, completou Giovanna.

De acordo com a mulher do ator Bruno Gagliasso, o problema foi que ela estava no rancho de sua família, no interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a conexão com a internet não fosse a das melhores. “Eu não escutava o que eles falavam, eles escutavam o que eu falava, e tinha um delay absurdo. Eram quatro minutos de entrevista. No quarto minuto de entrevista eu quase não tinha falado nada e os caras tiraram o link e a Jen falava: 'Faz a pergunta'”, revelou.

“Foi ruim, mas consegui fazer, mas quando eu assisti eu vi que não tinha conseguido fazer, que foi ruim e ficou uma merda. Mas aí já tinha anunciado e tinha que pôr no ar. É a minha cara congelar, é a minha cara travar o inglês”, disparou a loira.

Giovanna Ewbank reage ao ganhar presente 'detonado'

A apresentadora Giovanna Ewbank ganhou um presente pra lá de inusitado no último domingo, 21. Pelas redes sociais, a esposa de Bruno Gagliasso surpreendeu ao mostrar sua reação. É que a loira recebeu um tênis caríssimo, mas o item chamou atenção por ter a aparência propositalmente "detonada".

Segundo o site da marca, o sapato, avaliado em cerca de R$ 3,9 mil, é feito a mão e passa por um processo artesanal para ter um acabamento “declaradamente desgastado”, tanto no solado, quanto nos demais detalhes da peça, que parece já ter sido usada por conta de algumas "manchas" e até "rasgos" no cadarço. “Estou muito apaixonada, olha isso (...) Meu Deus, que coisa linda!", disse ela no story do Instagram. A loira ainda fez um pedido especial para seu irmão, que é artista visual: "Luca, quero que você faça uns rabiscos aqui nele".