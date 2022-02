De biquíni fio-dental, Preta Gil celebra primeiro mergulho do ano: ''Delícia demais''

A cantora Preta Gil arrancou elogios dos seguidores ao surgir de biquíni em uma do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 18h10

Preta Gil(47) recebeu muitos elogios ao compartilhar nesta quarta-feira, 23, algumas fotos de seu passeio.

Em seu perfil no Instagram, a cantora surgiu usando um biquíni fio-dental estampado e contou que deu seu primeiro mergulho no mar em 2022.

"Ontem, em plena terça-feira , consegui dar o primeiro mergulho do ano, entre um compromisso e outro. Delícia demais!!! #pretasendopreta #riodejaneiro", escreveu a artista, que aproveitou o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

A publicação de Preta recebeu várias curtidas e elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Linda. Você é uma inspiração", afirmou outra. "Maravilhosa. Você arrasa sempre", comentou uma internauta. "Linda, nada melhor do que um mergulho no mar", falou uma fã.

Terceira dose da vacina

Preta Gil tomou a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na última segunda-feira, 21. Nas redes sociais a cantora compartilhou o momento da aplicação do imunizante por uma profissional de saúde no Rio de Janeiro, em que aparece com o marido, Rodrigo Godoy (33), ao som da música A Cura, de Lulu Santos. Em seguida, ela também fez um alerta sobre a importância da vacinação e reforçou que as crianças também já podem ser vacinadas.

