Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy, tomam terceira dose da vacina contra a covid-19: ''Vamos vencer tudo isso''

Cantora Preta Gil e o marido, Rodrigo Godoy, receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 e a artista alertou sobre vacinação

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h19

A cantora Preta Gil (47) tomou a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na segunda-feira, 21!

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou o momento da aplicação do imunizante por uma profissional de saúde no Rio de Janeiro, em que aparece com o marido, Rodrigo Godoy (33), ao som da música A Cura, de Lulu Santos.

A filha de Gilberto Gil ainda fez um alerta sobre a importância da vacinação e reforçou que as crianças também já podem ser vacinadas.

"Amores, ontem foi dia de tomar a minha terceira dose da vacina junto com o meu Mozi @rodrigogodoy_. Estou muito feliz, a vacina realmente salva! Como vocês acompanharam, eu tive COVID há pouco tempo pela segunda vez e os meus sintomas foram mínimos, por conta das duas doses que eu já tinha tomado. Fiquem atentos as datas, talvez a sua deve ter passado e vocês ainda não tomaram. Vão até o posto mais próximo da sua casa e se informem!!!", começou escrevendo.

"E quero alertar também todos os pais e mães que me seguem, sobre a vacinação das crianças! Infelizmente o número de vacinados entre 5 a 11 anos está baixo e isso é muito sério. Precisamos proteger nossas crianças, da mesma forma, assim como nós estamos. Juntos vamos vencer tudo isso. #vacinasim", escreveu Preta Gil na legenda.

Eliana e o filho recebem vacina contra a covid-19

A apresentadora Eliana (48) também recebeu a dose de reforço contra o coronavírus e contou que o filho, Arthur, de 10 anos, também tomou o imunizante. "'Tô vacinado mãe'!! Obrigada a ciência e aos profissionais da área da saúde. Hoje foi um dia de emoção pra nós, tomei a terceira dose e meu filho foi vacinado contra a Covid-19. Só motivos para agradecer", comemorou a artista.

