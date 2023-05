De biquíni fio-dental, Mirela Janis chama atenção ao mostrar curvas impecáveis: "Perfeita"

Mirela Janis está curtindo sua lua de mel em Bora Bora, e ganhou elogios ao surgir de biquíni fio-dental na praia

Mirela Janis (25) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao compartilhar alguns cliques exibindo toda sua beleza na praia.

A influenciadora digital está curtindo a lua de mel em Bora Bora, na Polinésia Francesa, após seu casamento luxuoso com Yugnir Ângelo (34), e aproveitou o lindo cenário paradisíaco para tirar algumas fotos.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Mirela aparece usando um biquíni fio-dental rosa e uma saída de praia transparente, deixando em evidências suas curvas impecáveis. "Day 1 in Bora Bora", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores exaltaram a beleza a ruiva nos comentários. "Tá linda", disse uma seguidora. "Perfeita", comentou outra. "Que gata", falou uma fã.

Confira as fotos de Mirela Janis de biquíni:

Presente luxuoso

A influenciadora Mirela Janis ficou chocada ao ver o presente que ela e Yugnir Ângelo ganharam da tia dele, Iran Ângelo. Na lista de presentes de casamento do casal, constava uma viagem de R$ 50 mil para as ilhas Maldivas e foi esse o "mimo" dado pela ex-esposa de Hulk Paraíba.

Nos stories, a ruiva comemorou ao saber da novidade e comunicou o marido: "Boyzinho do céu, fui entrar agora no site dos presentes. Você não vai acreditar... simplesmente Iranzita, sua tia, deu uma viagem para as Maldivas!!".

Apesar da descrição do presente no site ser de uma viagem para as ilhas, ela contou que, na verdade, o destino final é outro e ainda mais caro que os primeiros R$ 50 mil. "Não, mas já vai ajudar a ir para essa outra viagem. Tem que respeitar a madrinha, viu Mirela", afirmou o companheiro da ex-'De Férias com o Ex'.

