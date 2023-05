Ex de Hulk Paraíba presenteia Mirela Janis e Yugnir Ângelo com viagem de R$ 50 mil

Iran Ângelo deu presente de casamento caríssimo para o ex-Power Couple Mirela Janis e Yugnir Ãngelo

A influenciadora Mirela Janis ficou chocada ao ver o presente que ela e Yugnir Ângelo ganharam da tia dele, Iran Ângelo.

Na lista de presentes de casamento do casal, constava uma viagem de R$ 50 mil para as ilhas Maldivas e foi esse o "mimo" dado pela ex-esposa de Hulk Paraíba.

Nos stories, a ruiva comemorou ao saber da novidade e comunicou o marido: "Boyzinho do céu, fui entrar agora no site dos presentes. Você não vai acreditar... simplesmente Iranzita, sua tia, deu uma viagem para as Maldivas!!".

Na legenda do vídeo, ela também agradeceu a loira:"Obrigada demais, eu estou em choque, sem palavras. Obrigada por tudo".

Apesar da descrição do presente no site ser de uma viagem para as ilhas, ela contou que, na verdade, o destino final é outro e ainda mais caro que os primeiros R$ 50 mil."Não, mas já vai ajudar a ir para essa outra viagem. Tem que respeitar a madrinha, viu Mirela", afirmou o companheiro da ex-'De Férias com o Ex'.

"Meu Deus, nosso maior presente foi da Iran. Ela deixou um textinho e falou que nós somos caros", comentou ela.

Cobrou!

Após realizarem uma cerimônia hiper cara, com um vestido de noiva avaliado em R$ 200 mil, o casal cobrou os presentes de amigos e família que foram ao evento. “Os convidados que foram à festa e ainda não deram presente para a gente, o site ainda está funcionando, viu? Ainda dá tempo!”, falou Mirela.

Além da viagem para a Ásia, na lista também há um passeio de cruzeiro que sai de Miami, nos Estados Unidos, por mais ou menos R$ 20 mil. Além disso, há outras “lembrancinhas”, como as passagens aéreas para a lua de mel, valendo R$ 15 mil, e um sofá de R$ 12 mil.