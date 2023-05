Yugnir perde aliança caríssima na festa de casamento com Mirela Janis

Noivo deixa convidados preocupados por uma hora até encontrar joia caríssima durante casamento

Na última quarta-feira, 10, o ex-Power Couple Yugnir Ângelo (34) quase acabou com a festa de casamento com a influenciadora digital Mirela Janis (25). O que aconteceu foi que o noivo acabou perdendo a aliança, que custava nada mais, nada menos que R$ 60 mil.

O que aconteceu foi que, a joia caríssima de uma marca de luxo acabou escorrendo do dedo do noivo durante a cerimônia de casamento, que custou cerca de R$ 2 milhões, e decidiu fazer com que os convidados da cerimônia ajudassem ele na procura da peça, que foi encontrada uma hora depois.

Os detalhes da cerimônia

Os ex-participantes do Power Couple Brasil, da Record TV, prepararam uma cerimônia e festa avaliadas em R$ 2 milhões. A celebração acontecerá na Domus Hall, na Paraíba, e contará com a presença de 350 convidados, entre eles, Deolane Bezerra, Adriane Galisteu, Gabi Martins, Marina Ferrari, Elana Valenaria e muitos outros.

"Sempre sonhei com esse momento. Mesmo com tudo que já passamos, nós nunca desistimos um do outro. Lutamos muito para ficarmos juntos, acertando, errando, recebendo haters e críticas", disse a noiva. "É uma promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Estamos muito ansiosos e sonhando com o grande dia, tenho certeza que ficará para sempre guardado em nossas memórias e de todos que estarão presentes", falou o noivo. Vale lembrar que Mirela e Yugnir estão juntos desde 2019, mas o namoro engatou mesmo depois da participação dela no reality De Férias com o Ex Brasil Celebs. O noivado aconteceu em 2021.

