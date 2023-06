De biquíni fio-dental, Jojo Todynho ostenta corpaço ao curtir dia na piscina

A cantora Jojo Todynho arrancou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço ao posar de biquíni na piscina

Jojo Todynhochamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 25, ao mostrar como está aproveitando seu tempo livre. Ela decidiu curtir o dia ensolarado dando um mergulho na piscina da sua casa.

No feed do Instagram, a campeã do reality A Fazenda 12, da Record TV, compartilhou uma sequência de cliques exibindo seu corpaço de frente e de costas, usando um biquíni fio-dental com estampa de oncinha, enquanto renovava o bronzeado. "Domingo", escreveu a artista, acrescentando na localização que estava em sua 'humilde residência'.

As fotos da cantora rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Linda demais", disse uma seguidora. "GG. Grande gostosa", afirmou outra. "Que mulher maravilhosa", afirmou uma fã. "Arrasou", falou mais uma.

Vale lembrar que Jojo não está mais solteira. Ela revelou recentemente que vive um relacionamento com um homem que era seu grande amigo há bastante tempo. A amizade se tornou em amor e os dois até já fizeram tatuagens juntos. No entanto, ela ainda mantém a identidade do rapaz em segredo.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Perrengue em obra na mansão

Na tarde da última segunda-feira, 19, Jojo Todynho usou as redes sociais para mostrar que as obras de sua residência luxuosa estão avançando. A cantora contou que a reforma está em uma nova etapa e exibiu detalhes da mudança após passar por um perrengue na mansão, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A casa está em reforma desde o ano passado, mas desta vez, as obras chegaram a um cômodo crucial da casa, a sala de estar. Com o chão e móveis completamente cobertos por sacos plásticos pretos e muita poeira, ela mostrou que o imóvel está inabitável por enquanto.

Com muito bom humor, Jojo comparou o perrengue com uma música de Ivete Sangalo: "Gente, a minha casa tá igual a música da Ivete: 'poeira, poeira...", ela fez piada e continuou: "Mas tá entrando no ritmo", a estudante de direito comemorou os avanços na reforma do imóvel e passeou pelo cômodo exibindo alguns detalhes.

