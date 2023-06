Jojo Todynho revela que namora com amigo há cinco meses: 'Virei a pipoca'

Jojo Todynho cai na risada ao falar sobre namoro com homem que era seu amigo: 'Segunda tatuagem com o bofe'

A cantora Jojo Todynho está apaixonada novamente! Nas redes sociais, ela contou que vive um relacionamento com um homem que era seu grande amigo há bastante tempo. A amizade se tornou em amor e os dois até já fizeram tatuagens juntos. No entanto, ela ainda mantém a identidade do rapaz em segredo.

Sem mostrar o novo amado, a funkeira contou que eles estão juntos há cinco meses e tudo começou em um encontro para assistir a uma série juntos. “Ah, Jojo, você é emocionada? Sim, já estou na estou na segunda tatuagem eu e o bofe. Fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês, paraquem era amigo. Esse negócio de namorar amigo é um problema. Ele sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha vira logo uma indireta. Te aturo há muito tempo”, disse ela.

Então, ela aconselhou seus fãs a não irem sozinhos na casa dos amigos. “Nunca vá sem companhia. Vamos assistir um filme? No final, você é a pipoca. Tudo começou com uma série. Acho que a série estava chata, não sei o que aconteceu, do nada eu virei a pipoca. E estou pipoca há cinco meses”, contou ela.

Por fim, ela alfinetou as fofocas de que já estava dormindo na casa da sogra e afirmou que eles dormem na casa da mãe dele há muito tempo. “As vizinhas fofoqueiras não sabem nem contar a fofoca direito”, declarou.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Jojo Todynho assume depois que se separou do militar Lucas Souza há alguns meses.

Jojo Todynho já eliminou mais de 24 quilos

Atualmente, Jojo Todynho está focada em perder peso e cuidar de sua saúde. Desde que começou a seguir uma rotina de treinos e reeducação alimentar, a estrela já eliminou mais de 24 quilos e o resultado já é visto na silhueta dela. A estrela está mais magra nos últimos tempos e adora mostrar suas curvas por onde passa.

Recentemente, ela contou que participar da Dança dos Famosos foi um verdadeiro divisor de águas na vida. “Eu saí de lá determinada em fazer a bariátrica pois tinham passos que eu não conseguia fazer”, contou. “As pessoas gostam de tirar o mérito e descredibilizar as pessoas e achar que por conta de uma situação eu estou focada”, ela desabafou.

Há pouco tempo, Jojo Todynho desabafou nas redes sociais ao ver críticas para os seus treinos e mudança de estilo de vida. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".