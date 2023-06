Jojo Todynho atrai os olhares ao usar biquíni verde neon na praia

Em manhã de sol no Rio de Janeiro, Jojo Todynho surge de biquíni e calça com transparência na orla

A cantora Jojo Todynho aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro neste feriado de Corpus Christi para um passeio ao ar livre. A musa foi flagrada pelos paparazzi enquanto relaxa em uma espreguiçadeira na praia da Barra da Tijuca.

Para a ocasião, a beldade apostou em um biquíni fininho na cor verde neon e completou o visual com calça bege com transparência e óculos escuros. Com as unhas enormes e laranjas, ela foi vista mexendo no celular enquanto aproveitava a brisa do mar.

Atualmente, Jojo Todynho está focada em perder peso e cuidar de sua saúde. Desde que começou a seguir uma rotina de treinos e reeducação alimentar, a estrela já eliminou mais de 24 quilos e o resultado já é visto na silhueta dela. A estrela está mais magra nos últimos tempos e adora mostrar suas curvas por onde passa.

Recentemente, ela contou que participar da Dança dos Famosos foi um verdadeiro divisor de águas na vida. “Eu saí de lá determinada em fazer a bariátrica pois tinham passos que eu não conseguia fazer”, contou. “As pessoas gostam de tirar o mérito e descredibilizar as pessoas e achar que por conta de uma situação eu estou focada”, ela desabafou.

Há pouco tempo, Jojo Todynho desabafou nas redes sociais ao ver críticas para os seus treinos e mudança de estilo de vida. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".

Veja as fotos de Jojo Todynho na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews