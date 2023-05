Jojo Todynho perde a paciência com comentários sobre seus treinos: 'Me poupe'

Dedicada aos treinos na academia, Jojo Todynho perde a paciência ao ver pessoas criticando seus exercícios: 'Você não tem que achar nada'

A cantora Jojo Todynho (26) perdeu a paciência com os comentários maldosos que vê pela internet sobre os seus treinos na academia. Ela não gostou de ver pessoas analisando a forma que ela faz os exercícios, mesmo ela tendo o acompanhamento de profissionais. A estrela contou que não quer ouvir comentários sobre seus exercícios e ainda rebateu as sugestões para que faça a cirurgia bariátrica.

"Quando eu estava com o c* sentado no sofá, toda sedentária, achando que a vida é um morango, não tinha ninguém pra mandar um direct e pra falar nada. Agora surgiu um monte de profissional querendo dar o seu parecer e querendo se mostrar. Então já vou deixar meu recado aqui: se você não tem ética, eu também não tenho", disse ela.

"Se você acha que o treino está errado, não faça com sua aluna. Se você não gosta da minha dieta, não passe pro seu paciente, tá bom? Se manca, se poupe, me poupe, nos poupe. Agora surge um monte de coach, nutricionista, de personal, de especialista disso. Eu tava aqui fazendo nada por mim, agora estou com profissionais maravilhosos", completou.

Por fim, ela falou sobre a possibilidade de fazer a bariátrica ou não. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".

Jojo Todynho revela condição para entrar no BBB

Com o período de inscrições para o BBB 24, Jojo Todynho brincou ao contar que aceitaria um convite para entrar no reality show. Ela contou que teria uma condição para participar da atração.“Toparia um confinamento especial só pra entrar, botar fogo na casa e sair. Eu não aguentaria outro confinamento”.

Atualmente, ela cursa direito e quer se especializar em processos de divórcio. Nas redes sociais, a funkeira vem mostrando o material escolar, as provas, as novas amizades e até a irritação que sente quando alguém invade sua privacidade na universidade.