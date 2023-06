Jojo Todynho passa perrengue em obra de mansão luxuosa: “Poeira”

Cantora Jojo Todynho passa por apuros durante obra e exibe novos detalhes de residência luxuosa no Rio de Janeiro

Na tarde desta segunda-feira, 19, Jojo Todynho usou as redes sociais para mostrar que as obras de sua residência luxuosa estão avançando. A cantora contou que a reforma está em uma nova etapa e exibiu detalhes da mudança após passar por um perrengue na mansão, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A casa de Jojo está em reforma desde o ano passado, mas desta vez, as obras chegaram a um cômodo crucial da casa, a sala de estar. Com o chão e móveis completamente cobertos por sacos plásticos pretos e muita poeira, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ mostrou que o imóvel está inabitável por enquanto.

Com muito bom humor, Jojo comparou o perrengue com uma música de Ivete Sangalo: “Gente, a minha casa tá igual a música da Ivete: 'poeira, poeira...", ela fez piada e continuou: "Mas tá entrando no ritmo", a estudante de direito comemorou os avanços na reforma do imóvel e passeou pelo cômodo exibindo alguns detalhes.

Enquanto Jojo mostrava a sala, que tem um espelho bem grandão, além de um quadro gigantesco de um leão, a poeira começou a tomar conta da câmera da cantora, que parou as filmagens após interagir com alguns dos profissionais que estão responsáveis pela obra.

Jojo Todynho exibe obra de residência luxuosa - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Jojo Todynho ganhou notoriedade após se lançar na carreira musical em 2017. Desde então, a cantora acumula diversos hits e faz sucesso em suas redes sociais ao exibir sua rotina como estudante na faculdade de direito e detalhes de seu processo de emagrecimento.

