De biquíni fininho, Deborah Secco aproveita dia de sol em Fortaleza com a família

Deborah Secco renovou o bronzeado em dia de piscina com o marido e a filha em Fortaleza

Deborah Secco (42) está aproveitando dias de descanso com a família em Fortaleza, no Ceará. Nesta quinta-feira, 13, a atriz resolveu renovar o bronzeado no hotel onde ela, o marido, Hugo Moura, e a filha, Maria Flor, estão hospedados.

Pelos Stories do Instagram, a musa ostentou o corpo escultural com um biquíni fininho e estampado. Nos vídeos, ela sensualizou para a câmera mostrando a barriga sarada e as curvas impecáveis.

Nos registros, a artista ainda posou com o maridão para um selfie e gravou a herdeira se divertindo no espaço de lazer.

DEBORAH SECCO NA COPA DO MUNDO? ENTENDA

Dentre as novidades para a Copa do Mundo, a Globo deve anunciar mais uma. A atriz Deborah Secco poderá fazer parte do elenco do programa Tá na Copa, que irá passar no SporTV. Se isso se concretizar, será a primeira participação da artista em uma atração de esporte da emissora.

De acordo com o site Notícias da TV, a ideia da Globo é colocar Deborah para dar uma visão de torcedora que só acompanha futebol de quatro em quatro anos, quando a Seleção Brasileira participa da Copa do Mundo. Papel parecido com o que fará Jojo Todynho no Central da Copa, que passará na TV aberta.

