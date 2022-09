Deborah Secco grava nova série junto com a filha para o Gloob

'Mundo Iupi' irá estrear parceria de Deborah Secco com sua filha e seu marido

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 22h40

A atriz Deborah Secco (42) acabou de começar as gravações de sua primeira produção autoral. O Mundo Iupi, série infantil original da Giga Gloob e Gloobinho, tem a intenção de dividir brincadeiras, histórias, músicas e desafios com as crianças. A série marca a primeira parceria entre Deborah e seu marido, Hugo Moura, e sua filha, Maria Flor, todos no mesmo projeto.

“Criei o programa e estou participando diretamente da construção dos episódios. Está sendo uma experiência nova, diferente, mas deliciosa. Acho que vamos fazer um programa lindo”, revela Deborah, que também está diante das câmeras como apresentadora e mediadora.

O projeto surgiu no primeiro ano de vida de Maria Flor, mas só foi sair do papel em 2020. Mundo Iupi é dividido em quadros, com cinco crianças de universos diferentes com Deborah no comando. “Trouxemos uma proposta inspirada em cartoon junto com essa linguagem de internet e que a gente não fazia na televisão. O que é ótimo, super atual, a criança se reconhece, além de trazermos um conteúdo de fácil absorção. É muito a cabeça do que a criança consome hoje”, completa.

A série produzida pelo Giga Gloob e Gloobinho, tem direção de Hugo Moura e André Moraes, sem data de estreia definida, mas conta com participação ativa de Deborah Secco e sua filha, Maria Flor, como parte do elenco apresentado pela produção infantil das repartições da Globo que cuidam desse meio.

