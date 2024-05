Após resposta de Neymar, Luana Piovani afirma: "Contra fatos não há argumentos"

Após criticar Neymar e receber uma resposta afiada do jogador, Luana Piovani voltou às redes sociais para falar sobre o assunto; confira

A intriga entre Luana Piovani e NeymarJr. ganhou uma nova atualização na manhã desta sexta-feira, 31. Por meio das redes sociais, a atriz deu uma resposta ao jogador, que chegou a chamá-la de 'louca' após as críticas recebidas.

"Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos", iniciou Luana nos Stories do Instagram.

E continuou: "Então vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!)", debochou a loira.

Na sequência, a ex-mulher do surfista Pedro Scooby repostou diversos stories de fãs que saíram em sua defenda. "Revejam seus ídolos", disse uma das internautas sobre o ocorrido.

Entenda o que aconteceu entre Luana Piovani e Neymar

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um discurso contra o jogador de futebol Neymar Jr nos stories do Instagram. Tudo começou quando ela criticou as notícias de que o atleta seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

Neymar Jr não gostou das críticas feitas por Luana Piovani e decidiu respondê-la nas redes sociais. Na última quinta-feira, 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram e atacou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby.

"Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível", disparou ele.

"Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz, mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque você só fala m*rda. E outra coisa, você quer falar do meu caráter? Você nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia", seguiu.

Depois, Neymar falou sobre Luana ter falado sobre ele ser um péssimo pai. O jogador é pai de Davi Luca, de 12 anos, de seu envolvimento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de sete meses, com Bruna Biancardi. "Você quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Eu sempre tratei seus filhos muito bem, inclusive, eles me adoram. Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na sua cara. Tem mais de 50 anos e quer lacrar na internet? Você está pensando que é quem? Vai para o c*ralho."

Por fim, o atleta ainda escreveu um texto falando sobre os ataques que recebe. "Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... Não f**e, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida... Me deixa, car****... Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta."

Ninguém é melhor pra humilhar uma pessoa do que a Luana Piovani. NINGUÉM. pic.twitter.com/n4NjYYMOln — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 30, 2024