Após boatos, Marcos Mion publica registro com a esposa: 'Sempre juntos'

Após boatos, Marcos Mion se declarou à esposa e esclareceu polêmicas recentes: "Não foi a primeira fofoca, nem será a última"

Nesta quarta-feira, 29, Marcos Mion publicou um registro romântico na companhia da esposa, Suzana Gullo, em Londres, na Inglaterra. Após boatos, o apresentador aproveitou a oportunidade para comentar sobre os rumores dos últimos dias.

“Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos", disse ele na legenda da publicação.

Nesta semana, o nome do casal esteve em alta na web após os internautas relacionarem os nomes deles com uma polêmica do mundo dos famosos. Mas as suposições pareceram não afetar o casal, já que o apresentador se declarou para a mulher na última terça-feira, 28.

"Muita gente não tem coragem de assumir, mas eu assumo sem problema algum: sou dependente da minha esposa. Fato é que sem ela eu não sou nada. E não tô falando poeticamente, é literal. Por exemplo, nunca teria construído minha carreira, que, aliás, é nossa carreira porque ela está do meu lado segurando muitas pontas para eu conseguir realizar o que todo mundo vê e acompanha. Coitado do homem bem-sucedido que o ego e o poder cegam a ponto dele achar que a mulher que está ao seu lado, dividindo a vida, não é responsável por tudo que ele conseguiu conquistar profissionalmente", declarou.

É bom lembrar que eles são pais de Romeo, de 19 anos, Donatella Mion, de 15 anos, e Stefano, de 13. O mais velho é autista e o casal luta pela causa divulgando informações com o público. Em 2018, o famoso apresentou um projeto sobre o autismo na Prefeitura de São Paulo para ajudar as famílias que lidam com o transtorno.

Marcos Mion abre a intimidade e mostra momento romântico com a esposa

O apresentador Marcos Mion postou um registro romântico com sua esposa. Na última segunda-feira, 27, o global iniciou a semana em clima de romance ao compartilhar a foto agarradinho com a esposa em um momento da intimidade.

Bem discreta, Suzana Gullo não é muito de aparecer na mídia, contudo, o marido faz questão de exibi-la em sua rede social. Após fazer uma grande declaração nos últimos dias para ela, Marcos Mion exibiu o clique abraçando a mãe de seus três filhos enquanto a modelo apreciava uma taça de vinho.

Sem exibir os rostos, o famoso não escreveu nada e deixou a foto falar por si. Suzana Gullo então apareceu sorrindo enquanto recebia o abraço do amado, que também apareceu sorridente curtindo o momento com sua eleita. Confira o registro clicando aqui!