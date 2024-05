Arthur Aguiar revela convite para A Fazenda e se voltaria para um reality show

Campeão do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar revela qual é a única possibilidade de voltar a ficar confinado em um reality show

O ator e cantor Arthur Aguiar contou que já foi convidado para participar do reality show A Fazenda, da Record TV. No entanto, ele não aceitou o convite. Em participação no Link Podcast, de Deborah Albuquerque, o artista revelou o motivo para ter recusado.

"Já rolou uma sondagem, na verdade já fui convidado para participar da ‘A Fazenda’, não faz sentido, não entraria. Apesar de ser um cara que gosta de assistir reality, eu nunca pensei em entrar em um reality, o Big Brother foi uma exceção, foi uma oportunidade que naquele momento específico fazia sentido. Graças a Deus eu entrei e foi bom porque as pessoas puderam conhecer um pouco mais de mim. E foi uma experiência incrível que eu vou levar pro resto da minha vida", afirmou ele.

Além disso, ele contou que só entraria novamente em um reality show em um projeto específico. "Eu acho que a única possibilidade de eu entrar num reality show de novo seria se houvesse um Big Brother dos Campeões. Eu com certeza entraria se fosse chamado", declarou.

Arthur Aguiar encanta ao combinar look com o filho caçula

Há pouco tempo, Arthur Aguiar encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com o filho caçula, Gabriel, de dois meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o ator e campeão do Big Brother Brasil 22 aparece combinando o look com o pequeno, o uniforme do Flamengo, seu time do coração. "O primeiro de muitos jogos juntos!!! 'Uma vez Flamengo, sempre flamengo…'", escreveu o artista, que assistiu com Gabriel ao clássico entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã. Confira!