Luiz Bacci explica motivo para ter abandonado jornal da Record às pressas

Apresentador do 'Cidade Alerta', Luiz Bacci deixou o telejornal ao vivo após receber informações de um grave acidente em sua famíia; entenda

O jornalista Luiz Bacci assustou os telespectadores na noite de quinta-feira, 30, após deixar às pressas o 'Cidade Alerta', da Record TV. Horas depois do ocorrido, o comunicador usou as redes sociais para esclarecer a situação e revelou que precisou abandonar o jornal ao vivo devido a um sério acontecimento em sua família.

Em seu Instagram oficial, através de um vídeo, Bacci explicou que alguns membros da família sofreram um acidente marítimo no Rio Grande do Norte. Enquanto apresentava normalmente o programa, sua irmã enviou um pedido de socorro por mensagem e, depois disso, ele não conseguiu dar continuidade à atração.

"Deixei só o encerramento gravado. Quem me viu desesperadamente pedindo para me tirar do ar, era para resolver isso. Um barco que pertence a minha família estava com meu cunhado, Gustavo, e graças a Deus minha irmã e meu sobrinho de 5 aninhos não estavam [dentro]. O pai dele, o Acácio, de 70 anos, um pai e sogro adorável, infelizmente nos deixou", iniciou ele.

Em seguida, Luiz Bacci contou que a água tomou conta do barco e o sogro de sua irmã não resistiu. "Ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu dentro do barco, antes mesmo de colocar o colete salva vidas. Meu cunhado naquele momento deve ter tido a perícia de conseguir, diante dessa situação, colocar o colete no tio e no primo dele, que acabaram caindo do barco e ficaram desaparecidos por cerca de uma hora", disse.

O jornalista explicou que tudo aconteceu ainda durante a noite e que rapidamente ele enviou um pedido de helicóptero para que os familiares desaparecidos pudessem ser encontrados. "Não era possível, mas graças ao Senador Agripino, dono da TV Tropical, que é a Record de lá, tratou minha família como se fosse dele e nos ajudou a coordenar as buscas, que terminaram bem sucedidas", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci - BN (@luizbacci)

