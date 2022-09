Luiz Bacci fala sobre a saída do Comandante Hamilton da Record TV

Luiz Bacci lamenta o desligamento do Comandante Hamilton da equipe da Record TV

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h20

O apresentador Luiz Bacci comentou sobre a saída do Comandante Hamilton da Record TV. O profissional ficou famoso por suas transmissões para a televisão direto de um helicóptero.

Então, Bacci lamentou o desligamento do colega. “Eu fiquei muito triste, porque é como um membro da família”, declarou ao site Em Off.

Além disso, o jornalista comentou que o Comandante está com novos projetos. “Mas ele tem novos projetos, ele está com uma nova aeronave e ele tem que seguir com o que ele gosta”, afirmou. Por enquanto o Comandante não assinou contrato com outra emissora.

Comandante Hamilton pode ir para a Band?

Em abril deste ano, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou que a Band estaria em negociação com o Comandante Hamilton. Isso porque ele poderia retomar a antiga parceria com José Luiz Datena, do Brasil Urgente, na cobertura de casos pela cidade. Porém, a informação ainda não confirmada pelos envolvidos.

