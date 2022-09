Deborah Secco e a filha usam looks iguais para dia de compras

Tal mãe, tal filha! Deborah Secco e a filha, Maria Flor, atraem os olhares ao usarem roupas iguais em passeio no shopping

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 11h13

A atriz Deborah Secco (42) aproveitou um momento tranquilo de sua rotina para fazer compras com a filha, Maria Flor (6), em um shopping no Rio de Janeiro. As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelas lojas do local e um detalhe roubou a cena.

Mãe e filha usaram looks iguais para o passeio. As duas apareceram com um conjunto estampado, boné preto e tênis combinando. Simpáticas, elas acenaram quando viram que estavam sendo fotografadas pelos paparazzi.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Há poucos dias, Deborah Secco deixou os fãs babando ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado. A musa dispensou o sutiã e usou um look com decote invertido, que deixou à mostra uma parte dos seios dela. “Um close de quarta não faz mal a ninguém”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com os cliques. “Escândalo”, disse um seguidor. “Cada dia mais linda e estilosa”, declarou outro. “Bela demais!”, escreveu mais um.

