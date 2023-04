De biquíni estiloso, Scheila Carvalho exibe a barriga reta em dia na praia

Scheila Carvalho exibe corpaço escultural ao aparecer só de biquíni em passeio na praia com seu cachorro

A dançarina Scheila Carvalho (49) elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao compartilhar uma foto com look mínimo. A beldade aproveitou um lindo dia de sol em uma praia deserta e aproveitou para ostentar toda a sua beleza.

A artista surgiu com biquíni verde mínimo e com amarração na cintura. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis do corpo dela, a barriga reta e também as pernas musculosas. Na foto, ela surgiu acompanhada de seu cachorro de estimação.

Nos comentários, os fãs encheram Scheila Carvalho de elogios. “Muito maravilhosa”, disse um seguidor. “Fotos lindas”, afirmou outro. “Musa perfeita”, declarou mais um.

Scheila Carvalho e Sheila Mello recriam figurinos do 'É o Tchan'

As dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello (44) se encontraram no carnaval de Salvador nesta segunda-feira, 20. As duas marcaram presença no trio elétrico da cantora e dançarina Carla Perez (45) e aproveitaram para homenagear o grupo É o Tchan. Elas recriaram os antigos figurinos do grupo e deram um spoiler para os fãs nas redes sociais.

Em um vídeo, as duas apareceram rebolando e mostraram os corpos sarados e curvilíneos. “Se uma Sheila é bom, imagina duas? É maravilhoso!”, disse a loira na legenda.

Logo depois, Mello comentou sobre a emoção de homenagear o grupo É o Tchan. “Estou tão emocionada, representar uma passagem da minha vida, que foi uma das mais importantes, e ainda mais nesse lugar especial, que foi um divisor de águas na minha vida, o carnaval de Salvador. Fiquei muito feliz com o convite da Carla de subir no trio elétrico e confraternizar nessa história escrita a tantas mãos e pernas, no caso. Eu estou muito feliz! A minha expectativa é que seja lindo esse encontro, para comemorar essa história que está na vida do brasileiro”, disse ela.

Por sua vez, Scheila Carvalho comemorou a oportunidade de dançar com Sheila Mello e Carla Perez. “Hoje vai ser incrível, as três juntas”, declarou.