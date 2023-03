De biquíni estiloso, Mileide Mihaile exibe corpaço desenhado após lipo

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile exibiu barriga com entradinha em dia na piscina e impressionou com resultado de plástica

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (33) impressionou ao mostrar em novos registros de como ficou seu corpo após ter feito uma lipoaspiração no final do ano passado. Neste domingo, 05, a famosa aproveitou o dia de sol para se resfrescar na piscina de sua mansão e roubou a cena com seu corpaço.

Nos cliques publicados pela famosa, ela apareceu deslumbrante curtindo o calor e se destacou com suas curvas esculturais bem desenhadas.

Para o momento, Mileide Mihaile elegeu um biquíni de modelo estiloso de cor rosa. A peça deixou em evidência a barriga sarada da musa, que até está com uma estradinha na região após a última plástica para ficar mais sequinha.

Fazendo poses dentro e fora da piscina, a mãe de Yhudy Lima (12), seu filho com o cantor Wesley Safadão (34), deu um show de beleza e boa forma com muita alegria.

++ Mileide Mihaile mostra antes e depois de sua lipo

É bom lembrar que no final do ano passado ela passou pela cirurgia estética. “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, contou.

Veja as fotos de Mileide Mihaile de biquíni:

Namorado de Mileide Mihaile faz rara aparição com a família dela

O namorado de Mileide Mihaile, o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo na sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”. Veja os cliques aqui.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.