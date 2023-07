De biquíni, Débora Nascimento choca com corpaço impressionante: 'Perfeita'

Débora Nascimento choca ao exibir barriga mega torneada e bumbum avantajado em fotos na praia

A atriz Débora Nascimento impressionou ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta quinta-feira, 13. A famosa exibiu um ensaio que protagonizou para uma marca e chocou com sua beleza natural.

Nos registros, a artista roubou a cena na praia ao surgir usando looks banho diversos. De biquíni e maiô, a mãe da filha de José Loreto ostentou suas curvas deslumbrante. A musa impressionou com sua barriga torneado e seu bumbum empinado.

Sem muita produção, com os cabelos molhados e pouca maquiagem, Débora Nascimento arrancou elogios dos internautas com sua beleza natural. "Perfeita", definiram os fãs. "Que linda", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa encantou ao exibir fotos com a filha, Bella Loreto, de cinco anos. Nos cliques, elas apareceram curtindo uma viagem por Paris, na França.

Vale lembrar que Débora completou 38 anos no último dia 16 de junho. Na ocasião, ela arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar um novo clique esbanjando beleza em meio a um cenário paradisíaco. "De todas as belezas, coragem. 16/06", escreveu ela, que apareceu sorridente usando um biquíni preto e óculos escuros, enquanto curtia o dia na praia.

Débora e Loreto comemoram juntos o aniversário da filha

Bella, filha de José Loreto e Débora Nascimento, completou cinco anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data juntos. Nas redes sociais, o ator encantou os seguidores ao postar uma sequência de fotos com a aniversariante.

Ao compartilhar as imagens com a herdeira, o ator se declarou. "5 anos atrás nasceu o maior amor do mundo. Meu maior orgulho, minha maior felicidade, a razão da minha vida. É uma benção ter você como filha. O papai é eternamente grato e te amará para além dessa vida!!", disse o artista na legenda.

Já Débora postou algumas fotos nos Stories do Instagram. A atriz postou o passeio a cavalo que as duas fizeram juntas, e também mostrou que elas curtiram um piquenique. "Picnic lovers. Bella's 5", escreveu a mamãe ao surgir em momento carinhoso com a aniversariante.

