Débora Nascimento encanta ao abrir álbum de fotos de viagem com a filha

A atriz Débora Nascimento está curtindo as férias em Paris, na França, ao lado da filha, Bella

A atriz Débora Nascimento está curtindo as férias em Paris, na França, ao lado da filha, Bella, que está com cinco anos. A menina é fruto de seu relacionamento com o ator José Loreto, de quem está separada desde 2019.

Em seu perfil oficial no Instagram, tarde deste domingo, 25, a artista abriu o álbum de fotos dos passeios que realizou com a herdeira, entre eles, uma visita à Torre Eiffel, a um parque de diversões onde a pequena andou de carrossel, além da Disney Paris e muitos outros.

Ao compartilhar os cliques encantadores ao lado de Bella, Débora se derreteu. "Abrir o mundo", escreveu ela na legenda, mostrando também uma foto com a frase: "o lugar da mãe é o lugar de abrir o mundo".

Os internautas amaram as fotos entre mãe e filha. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Lindas de viver", escreveu outra. "Tenho tanta admiração por ti, Débora", confessou uma fã. "Ela está tão linda", se derreteu mais uma.

Vale lembrar que Débora completou 38 anos no último dia 16. Na ocasião, ela arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar um novo clique esbanjando beleza em meio a um cenário paradisíaco. "De todas as belezas, coragem. 16/06", escreveu ela, que aparece sorridente usando um biquíni preto e óculos escuros, enquanto curtia o dia na praia.

Confira as fotos de Débora com a filha em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Leia também:Débora Nascimento escandaliza ao exibir bumbum impecável de biquíni fio-dental: "Gata"

Débora e Loreto comemoram juntos o aniversário da filha

Bella, filha de José Loreto e Débora Nascimento, completou cinco anos de vida, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data juntos. Nas redes sociais, o ator encantou os seguidores ao postar uma sequência de fotos com a aniversariante.

Ao compartilhar as imagens com a herdeira, o ator se declarou. "5 anos atrás nasceu o maior amor do mundo. Meu maior orgulho, minha maior felicidade, a razão da minha vida. É uma benção ter você como filha. O papai é eternamente grato e te amará para além dessa vida!!", disse o artista na legenda.

Já Débora postou algumas fotos nos Stories do Instagram. A atriz postou o passeio a cavalo que as duas fizeram juntas, e também mostrou que elas curtiram um piquenique. "Picnic lovers. Bella's 5", escreveu a mamãe ao surgir em momento carinhoso com a aniversariante.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!