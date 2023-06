Débora Nascimento esbanja beleza ao posar de biquíni na praia

A atriz Débora Nascimento ganhou elogios dos seguidores ao surgir de biquíni

Débora Nascimento arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique esbanjando beleza em meio a um cenário paradisíaco. A atriz, aliás, completa 38 anos de vida nesta sexta-feira, 16.

No clique publicado no feed do Instagram, a aniversariante do dia surge sorridente usando um biquíni preto e óculos escuros. Ao fundo é possível ver a praia e um lindo céu azul. Já na legenda, ela deixou uma reflexão. "De todas as belezas, coragem. 16/06", disse ela.

Os internautas encheram a postagem de elogios e mensagens de felicitações. "Linda demais", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Débora! Eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso!", desejou outra. "Pois é! Essa foto mostra algumas das maiores belezas desse país! Ah, e se você prestar muita atenção verá uma praia no fundo da foto", brincou um fã.

No começo do mês, Débora curtiu alguns dias na França e elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um clique em que aparece exibindo seu corpão escultural ao surgir de biquíni fio-dental em seu quarto, próxima da varanda.

"O calor da imagem vem de antes. As palavras coladas no que o olho vê. A memória entra pela fina película e passa pela tela de dentro, mas tudo depende de onde está o olho de quem vê", escreveu ela, que atualmente namora o modelo Alex Cunha.

Fotos raras com a filha

A atriz Débora Nascimento comoveu amigos e seguidores ao surgir em uma série de cliques raríssimos ao lado de sua filha, Bella, que completou cinco anos de idade no início do mês, fruto do antigo casamento da artista com José Loreto.

Em seu perfil nas redes sociais, a morena publicou imagens junto da herdeira durante alguns passeios que fez com ela, inclusive mãe e filha aparecem cavalgando em uma fazenda. "'Mamãe, agora tenho uma mão inteira' - Bella sobre seus 5 anos".

