Débora Nascimento se derrete ao postar novas fotos da filha: “Linda demais!”

Em novas fotos, Débora Nascimento surge com a filha, que é fruto de seu antigo relacionamento com o ator José Loreto

Só amor! A atriz Débora Nascimento (37) comoveu amigos e seguidores na manhã desta quarta-feira,19, ao surgir em uma série de cliques raríssimos ao lado de sua primogênita, Bella, que completou cinco anos de idade no início do mês, fruto do antigo casamento da artista com José Loreto (38).

Em seu perfil nas redes sociais, a morena publicou imagens junto da herdeira durante alguns passeios que fez com ela, inclusive mãe e filha aparecem cavalgando em uma fazenda. Na legenda da postagem, Débora se derreteu ao reproduzir a fala da pequena. “‘Mamãe, agora tenho uma mão inteira’ - Bella sobre seus 5 anos”.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram com o momento entre mãe e filho: “Tão lindas! Amo muito!”, disse uma. "Muitas bençãos sobre Bella, muita saúde e felicidades mil”, desejou uma fã. “Lindas!”, derreteu-se Paloma Bernardi.

Vale ressaltar que a filha de José Loreto e Débora Nascimento, completou cinco anos de vida nesta sexta-feira, 14, e os papais corujas fizeram questão de comemorar a data juntos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DÉBORA NASCIMENTO:

