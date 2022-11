De biquíni de crochê, Mariana Ximenes chama atenção ao exibir corpaço: ''Verdadeira sereia!''

Aos 41 anos, atriz Mariana Ximenes impressiona fãs com sua beleza ao publicar fotos de ensaio em que aparece usando biquíni

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 09h13

A atriz Mariana Ximenes (41) roubou a cena nas redes sociais na quarta-feira, 16, ao compartilhar fotos arrasadoras de um ensaio fotográfico!

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a famosa ostentou suas curvas perfeitas ao surgir com look de crochê. Exibindo sua beleza, ela surgiu usando biquíni e uma saída de praia com recortes por cima, do mesmo tom terroso, e detalhes com correntes.

Em um dos cliques, a gata fez pose para as lentes de Giselle Dias dentro do mar e arrancou elogios dos fãs, que babaram pelo corpão da artista.

Mari ainda completou o visual com uma maquiagem leve e acessórios dourados. "Energia de sol & mar para essa quarta-feira!", escreveu Mariana Ximenes.

"De olho em vocês!", disse ainda na legenda de outra postagem, com destaque para seu rosto.

Os seguidores não pouparam elogios à musa: "Uma sereia", "Maravilhosa", "Linda demais", "Quebrou a Internet com essa foto. Musa", "Um verdadeiro fotão, sem dúvida!", "Uma Verdadeira Sereia".

Recentemente, Mariana se despediu da reprise de A Favorita, que estava no ar no Vale A Pena Ver De Novo. O último capítulo da novela foi exibido na quinta-feira, 11. "Hoje nos despedimos de #AFavorita no #ValeAPenaVerDeNovo. Foi uma delícia poder matar a saudade da história da minha Lara e de tantos outros personagens maravilhosos! Sim’bora rever as emoções do último capítulo???", disse.

Confira as fotos de Mariana Ximenes de biquíni no mar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Mariana Ximenes curte dia na natureza ao lado das sobrinhas

Mariana Ximenes encantou os seguidores das redes sociais na terça-feira, 15, ao mostrar como curtiu o seu feriado. A atriz aproveitou o dia de descanso para passar um momento ao lado das sobrinhas, Valentina e Catarina, em meio à natureza e dividiu os registros encantadores com os fãs. "#PhotoDump de um feriado de descanso, natureza & chamego com as minhas sobrinhas Valentina e Catarina", escreveu a artista na legenda da publicação, ao surgir sorridente com as meninas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!