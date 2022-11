Mariana Ximenes se despede de reprise de 'A Favorita': "Uma delícia poder matar a saudade"

A atriz Mariana Ximenes se despediu de reprise da novela ' A Favorita', que estava no ar no 'Vale A Pena Ver De Novo'

Mariana Ximenes (41) usou as redes sociais para se despedir da novela A Favorita. O último capítulo da novela foi exibido nesta quinta-feira, 11, no Vale A Pena Ver De Novo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos de sua personagem, Lara, ao longo da trama, e confessou que foi uma delícia poder rever a trama, exibida pela primeira vez na Globo em 2008.

"Hoje nos despedimos de #AFavorita no #ValeAPenaVerDeNovo. Foi uma delícia poder matar a saudade da história da minha Lara e de tantos outros personagens maravilhosos! Sim’bora rever as emoções do último capítulo???", disse a artista na legenda da publicação

Na novela, a Lara é criada por Donatela (Claudia Raia), após a prisão da mãe biológica, Flora (Patricia Pillar), acusada de matar o amante, marido da personagem de Raia. A estudante até aparenta ser durona, mas, no fundo, é muito sensível.

Confira a publicação de Mariana Ximenes sobre o fim de A Favorita:

TBT com Sandy e Junior

Recentemente, Mariana Ximenes publicou um TBT de respeito! Em uma foto publicada em suas redes sociais, a artista aparece ao lado de Sandy (39) e Junior (38) durante a época do seriado que a dupla gravou, sucesso dos anos 2000. Além deles, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39) também aparece na foto. "#TBT direto do túnel do tempo com a turma do seriado ‘Sandy & Junior’. Quem aí assistiu? Adorei a lembrança amada @fernandapaesleme", escreveu a atriz.

