Mariana Ximenes curte dia na natureza ao lado das sobrinhas: "Que fofura"

A atriz Mariana Ximenes mostrou detalhes do seu dia na natureza ao lado das sobrinhas, Valentina e Catarina

Mariana Ximenes (41) encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 15, ao mostrar como curtiu o seu feriado.

A atriz aproveitou o dia de descanso para passar um momento ao lado das sobrinhas, Valetina e Catarina, em meio à natureza e dividiu os registros encantadores com os fãs.

"#PhotoDump de um feriado de descanso, natureza & chamego com as minhas sobrinhas Valentina e Catarina", escreveu a artista na legenda da publicação, ao surgir sorridente com as meninas.

Os seguidores se derreteram com as imagens e encheram o post de elogios. "Lindas", disse uma internauta. "Que fofura", falou outra. "Que coisa boa a energia que essas fotos transmitem. Valentina e Catarina cada dia mais lindas!", escreveu uma seguidora. "Que lindas. Que momentos maravilhosos", comentou uma fã.

Confira as fotos do passeio de Mariana Ximenes com as sobrinhas:

Look temático

Mariana Ximenes deixou seus seguidores impressionados com seu look para a festa de Gio Ewbank e Leo Fuchs. Com um vestido bem anos 2000, a loira arrancou elogios pela escolha do outfit. "Voltando aos anos 2000 para celebrar a vida dessa musa maravilhosa @gioewbank & desse muso apaixonante @leo_fuchs que festona incrível, com muita criatividade e amor #GioELeo", escreveu ela na legenda.

