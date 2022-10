Mariana Ximenes arrasa com look temático dos Anos 2000 para festa

Mariana Ximenes participa de festão de Gio Ewbank com tema de nostalgia e arrasa com vestido brilhante

A atriz Mariana Ximenes (41) deixou seus seguidores impressionados com seu look para a festa de Gio Ewbank e Leo Fuchs. Com um vestido bem anos 2000, a loira arrancou elogios pela escolha do outfit.

“Voltando aos anos 2000 para celebrar a vida dessa musa maravilhosa @gioewbank & desse muso apaixonante @leo_fuchs que festona incrível, com muita criatividade e amor #GioELeo”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, seguidores e amigos aproveitaram para elogiar o vestido de paetês prateados e brilhantes. “Gata que eu amo”, escreveu Andreia Horta. “Tava linda”, disse Bela Gil. “Uma mulher maravilhosa”, exclamou Claudio Mello.

Veja a publicação de Mariana Ximenes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

