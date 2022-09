Mariana Ximenes exibe corpaço com look fitness na academia: "Perfeita"

A atriz Mariana Ximenes impressionou os seguidores ao exibir a boa forma em dia de treino

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 15h43

Mariana Ximenes (41) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto na academia na tarde desta sexta-feira, 30.

Em seu perfil no Instagram, a atriz exibiu seu corpaço ao apostar em um look fitness todo vermelho, e aproveitou o registro para chamar os fãs para treinar.

"Bora malhar?", perguntou a artista, que em seguida contou que estava cuidando do corpo para aproveitar o fim de semana. "Preparando o corpitcho pro fim de semana!", completou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a beleza e o look estiloso de Mariana. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda, look de milhões", escreveu outra. "Ela é perfeita demais", comentou uma fã. "Linda, é isso. Bora cuidar do corpo", falou mais uma.

Confira a foto de Mariana Ximenes na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marixioficial)

Reencontro especial

Claudia Raia (55) reencontrou na última segunda-feira, 26, a amiga de longa Mariana Ximenes. À espera de seu terceiro filho, a atriz registrou o momento nas redes sociais e deixou a web encantada.

Nos cliques, Ximenes aparece abraçando e fazendo carinho na barriga da dançaria. De forma divertida, às duas levam a relação de mãe e filha iniciada em A Favorita (TV Globo) para fora das telinhas. "Amor de irmãos! Te amo filhota", disse Claudia Raia.

