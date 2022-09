Grávida, Claudia Raia recebe abraço de Mariana Ximenes: "Amor de irmãos"

Grávida de 2 meses, Claudia Raia recebe carinho de Mariana Ximenes e brinca com referência de 'A Favorita'

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 14h08

Um momento de muito amor! Claudia Raia (55) reencontrou nesta segunda-feira, 26, a amiga de longa Mariana Ximenes (41). Grávida do terceiro filho, a atriz registrou o momento nas redes sociais e deixou a web encantada.

Nos registros, compartilhados em seu Instagram, a Ana Francisca de Chocolate com Pimenta (TV Globo) aparece abraçando e fazendo carinho na barriga da dançaria. De forma divertida, às duas levam a relação de mãe e filha iniciada em A Favorita (TV Globo) para fora das telinhas.

"Amor de irmãos! Te amo filhota", disse Claudia Raia ao compartilhar os cliques em seu Instagram.

Nos comentários, é claro, os fãs adoraram a referência e não deixaram de celebrar o encontro especial das globais: "Meu coração de noveleiro gritou", disse um fã. "Minha amizade favorita da TV", continuaram. "Família linda e feliz", brincou um terceiro.

Ainda nesta semana, Claudia Raia contou ao Fantástico (TV Globo) que tentou fazer fertilização in vitro, mas descobriu a gravidez quando já estava com 10 semanas de gestação. Vale lembrar que a atriz também é mamãe do modelo Enzo Celulari (25) e da estudante Sophia Raia (19).

Claudia Raia diz que já pensa no nome do bebê:

Em um trecho da entrevista no Fantástico divulgado ao longo da semana, Claudia Raia contou que já está pensando no nome do terceiro filho, que será o primeiro herdeiro com o atual marido. A mãe de Enzo e Sofia adiantou que o nome será inspirado na Itália, assim como os de seus primeiros filhos.

"Não sabemos se é menino ou menina, então tem alguns nomes ai rolando. Mas eu posso adiantar que a saga italiana continua. Talvez Matteo, Pietra, Lucca... Está por ai...", afirmou.