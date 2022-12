De biquíni, Daniela Albuquerque dá show de beleza em ensaio: ''Gata''

Apresentadora Daniela Albuquerque impressionou ao compartilhar vídeo fazendo ensaio de biquíni

A apresentadora Daniela Albuquerque (40) deu um show de beleza nesta quinta-feira, 01, em sua rede social ao resgatar um vídeo de um ensaio que protagonizou de biquíni.

No registro, a jornalista apareceu deslumbrante com seus cabelos longos ao vento e chamou a atenção com suas curvas esculturais.

Vestindo o modelo preto de roupa de banho, a famosa se destacou ao fazer pose no dia ensolarado em meio a um jardim. "Bom dia, vem Verão", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo encheram a apresentadora da RedeTV! de muitos elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Muito linda, perfeita", falaram outros.

Daniela Albuquerque impressiona ao mostrar detalhes de festão luxuoso em sua mansão

Em agosto, a apresentadora Daniela Albuquerque comemorou a chegada de seus 40 anos com uma grande festa luxuosa em sua mansão. Na quarta-feira, 17, a famosa mostrou um resumo do que foi o evento e impressionou com os detalhes.

Em sua casa imensa, ela recepcionou vários colegas da RedeTV! como Sonia Abrão e seus comentaristas, entre outros famosos que prestigiaram o momento tão importante para a jornalista. Além de pista de dança, no local foi montado bar, mesa de comidas e muito mais.

Grande estrela da noite, Daniela Albuquerque brilhou muito ao surgir usando um vestido de franjas, com transparência e todo brilhante, que, segundo ela, pesava cerca de 8 kg, mas não a atrapalhou em nada para curtir a festança.

"Nossa Uau. Que vídeo mais lindo. Momentos que ficarão eternos no meu coração. Obrigada Deus por todas as bençãos na minha", disse a apresentadora sobre o evento em sua mansão onde mora com o marido, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo Jr., e suas duas filhas, Alice (10) e Antonella (7).

