De biquíni branco, Gretchen escandaliza com curvas absurdas em ensaio com o marido

Cantora Gretchen fez ensaio com o esposo de pré-renovação de votos e roubou a cena com corpaço turbinado

A cantora Gretchen e o marido, o saxofonista Esdras de Souza, fizeram um ensaio de pré-renovação de votos e o resultado dos registros foi publicado na rede social do profissional André Lameira Filmes nesta quinta-feira, 29.

Após fazer lipo HD e outros retoques nos últimos meses, o casal apareceu deslumbrante em uma praia curtindo o momento com muito amor e exibindo uma silhueta impecável.

A Rainha do Rebolado roubou a cena no vídeo ao aparecer usando um biquíni branco fio-dental e uma blusa sem sutiã. Ostentando seu corpaço absurdo, a artista deu um show de beleza no registro especial ao lado do esposo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram Gretchen de elogios. "Arrasou", admiraram os fãs. "Ficou maravilhoso", elogiaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, a artista mostrou como era o marido, o saxofonista Esdras de Souza, antes das plásticas. Em outro registro, a Rainha do Rebolado chocou ao exibir como era sua aparência na juventude antes de todas as intervenções.

Sem sutiã, a famosa fez a temperatura subir ao protagonizar um ensaio de lingerie vestindo apenas uma calcinha fio-dental.

Gretchen dá detalhes de rejuvenescimento na parte íntima

Após causar ao revelar que fez um procedimento também na parte íntima, a cantora Gretchen resolveu esclarecer a "cirurgia" e falar sobre o assunto em sua rede social depois de receber várias perguntas de mulheres.

Nos stories de seu Instagram, a Rainha do Rebolado explicou que não fez uma cirurgia, mas sim um procedimento na vagina. "Primeiro não é uma cirurgia, apenas um preenchimento, é indolor porque a gente toma anestesia, o resultado é imediato, fica uns dias inchado, não fica dolorido, o resultado é super rápido", contou como é.

