De biquíni, Bella Campos desfila seu corpaço em dia na praia com MC Cabelinho

Bella Campos aproveita manhã de sol na praia com o namorado, MC Cabelinho, e chama a atenção ao surgir só de biquíni

A atriz Bella Campos aproveitou o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 8, para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao lado do namorado, MC Cabelinho. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto curtiram uma manhã ensolarada ao ar livre.

Na ocasião, a artista ostentou seu corpaço escultural ao aparecer só de biquíni fininho enquanto curtia o momento de relaxamento. Ela foi vista se bronzeando com o bumbum para cima em uma espreguiçadeira e também se trocando. Logo depois, Bella e Cabelinho foram vistos indo embora da praia de mãos dadas.

Atualmente, os dois estão juntos no elenco da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpretam Jenifer e Hugo. Na vida real, eles estão namorando há alguns meses e até já pensam em casamento! Em entrevista no Fantástico, da Globo, os dois contaram sobre a relação forte que existe entre eles. “Vamos casar em um dia 13. a gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13”, disse ela, que não revelou se eles já marcaram a data ou não.

Eles ainda contaram que se conheceram nos ensaios para a novela Vai na Fé e tiveram uma sintonia imediata. “Todo mundo ficava andando pela sala, assim, a professora falava assim: quando der estátua, aí você tem que encarar uma pessoa. Na hora que ela falou estátua, eu procurava alguém para olhar e todo mundo já tinha olhada para a dupla... Quando eu vi a cena, ela também não estava olhando para ninguém. Eu fui e olhei para ela. Mas, quando eu olhei para ela, já olhei com outros olhos”, contou ele.

E ela completou: “Eu estava tipo, muito evitando fazer contato visual com ele, porque eu já sabia que aquilo podia... Ser meu ponto fraco realmente”. Então, ela contou que eles ficaram após troca de mensagens. “Não achei que fôssemos namorar. Imaginei que a gente ia ficar, virar amigos, no máximo ter amizade colorida. Mas quando a gente foi se conhecendo, vimos que era algo muito forte. Acho que a gente agrega muito um na vida do outro”, contou.

Veja as fotos de Bella Campos e MC Cabelinho na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews