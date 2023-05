Bella Campos rebate críticas após dizer que vai casar com MC Cabelinho: 'Muito amargurada'

Bella Campos alfineta internautas que criticaram sua decisão de casar e manter mistério sobre a data: 'Quer saber a data pra quê?'

A atriz Bella Campos, que interpreta a Jenifer na novela Vai na Fé, da Globo, participou de uma entrevista no Fantástico na novela do último domingo, 28, ao lado do namorado, o MC Cabelinho. Os dois falaram sobre o amor deles na vida real e também o relacionamento dos seus personagens, Jenifer e Hugo, na novela das 7. Em um momento da entrevista, eles contaram que vão casar em um dia 13, mas fizeram mistério sobre a data exata da união. Então, eles foram alvos de críticas nas redes sociais e Bella surgiu na web para rebater os comentários maldosos.

Em uma aparição nos stories do instagram, a artista alfinetou quem criticou a sua decisão de não revelar a data para o casamento. “Tem gente que é muito amargurada mesmo, né?! A mulher falou assim: 'está fazendo tanto mistério pra quê? Tá achando que é Beyoncé?'. E você quer saber a data pra quê? Você vai reservar a data na sua agenda? Qual vai ser a diferença pra sua vida? Aí o outro falou assim 'o meme da Claudia Raia', que ela fala que vai se casar e depois se separa. Bofe, vamos deixar de viver as coisas por medo de dar errado? Se você continuar pensando desse jeito, nunca vai viver nada feliz na sua vida. Vai ficar aí sendo fiscal de felicidade alheia", disse ela.

Logo depois, ela completou ao rebater também as críticas sobre o seu jeito de sentar durante a entrevista no Fantástico. "Não é dar atenção pra coisa ruim não, é só achando graça porque o povo arruma coisa pra criticar de um jeito... O povo se esforça pra arrumar uma coisa pra criticar. A mulher falou assim: 'isso é jeito de sentar para uma entrevista?' Mona eu estou na minha casa, tipo assim... Se eu quiser sentar no chão eu sento. É muita coisa gente. Tem que ter uma paciência de Jeová, senhor, na terra, amém, aleluia", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

O que Bella Campos e MC Cabelinho falaram na entrevista no Fantástico?

No Fantástico, Bella Campos e MC Cabelinho relembraram o início do namoro deles. Eles se conheceram nos ensaios para a novela Vai na Fé e tiveram uma sintonia imediata. “Todo mundo ficava andando pela sala, assim, a professora falava assim: quando der estátua, aí você tem que encarar uma pessoa. Na hora que ela falou estátua, eu procurava alguém para olhar e todo mundo já tinha olhada para a dupla... Quando eu vi a cena, ela também não estava olhando para ninguém. Eu fui e olhei para ela. Mas, quando eu olhei para ela, já olhei com outros olhos”, contou ele.

E ela completou: “Eu estava tipo, muito evitando fazer contato visual com ele, porque eu já sabia que aquilo podia... Ser meu ponto fraco realmente”. Então, ela contou que eles ficaram após troca de mensagens. “Não achei que fôssemos namorar. Imaginei que a gente ia ficar, virar amigos, no máximo ter amizade colorida. Mas quando a gente foi se conhecendo, vimos que era algo muito forte. Acho que a gente agrega muito um na vida do outro”, contou.

Por fim, eles contaram que já fazem planos de casar. “Vamos casar em um dia 13. a gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13”, disse ela, que não revelou se eles já marcaram a data ou não.