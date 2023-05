Bella Campos revela detalhes de intimidade com MC Cabelinho: “Todo dia”

Atriz Bella Campos surpreende seguidores ao brincar sobre intimidade com o namorado, MC Cabelinho

A atriz Bella Campos (25) elevou a temperatura das redes sociais com uma declaração polêmica durante uma live na última quarta-feira, 04. Acontece que a artista decidiu fazer uma brincadeira com os seguidores e acabou revelando detalhes sobre sua intimidade com o namorado, o cantor MC Cabelinho (27).

Tudo aconteceu quando um seguidor perguntou se o músico estava gripado. Bella não perdeu a oportunidade e fez uma piada com a saúde do artista durante o vídeo ao vivo: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado", ela disparou em tom de brincadeira e levou os fãs à loucura.

É que o termo ‘chá’ é conhecido como um trocadilho para vida sexual. Além de revelar a frequência da intimidade com o namorado, Bella também surpreendeu ao chamá-lo de marido, indicando que a relação entre os dois está ficando cada vez mais séria!

Na web, os fãs do casal comemoraram a revelação inusitada da atriz: "Sensacional", disse uma internauta. "Esse ganhou na loteria e não sabe", brincou outro. "Eu só queria um romance tipo Bella e Cabelinho", opinou um terceiro. "Nem ele esperava por essa, ousada!", disse mais uma sobre a reação do cantor ao ouvir a declaração da namorada.

MC Cabelinho se declara para Bella Campos:

Após se declarar com uma tatuagem em homenagem à namorada Bella Campos, MC Cabelinho fez uma declaração romântica pelas redes sociais. o artista encantou os seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 04, ao compartilhar um registro romântico com a amada.

Juntos desde outubro do ano passado, o cantor surgiu agarradinho com Bella, que aparece segurando sua cachorrinha. "MOTIVO DO LLD", disse Cabelinho na legenda da postagem, se referindo ao seu álbum Little Love Deluxe, dedicando todas as suas canções românticas para a atriz.