Eliezer choca ao mostrar foto do pé nas redes sociais: 'Pokemon'

Eliezer impressionou ao compartilhar uma foto de seu pé nas redes sociais e ainda notou mudanças na parte do corpo. Confira!

Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores, porém nesta sexta-feira, 28, o ex-BBB foi mais ousado. O famoso postou uma foto de seu pé. Isso mesmo.

Em seu Instagram Stories, Eliezer compartilhou uma foto de seu pé e ainda comentou que tem visto mudanças na parte do corpo. "Acho que meu pé virou tipo Pokemon e está evoluindo. Esse osso não era assim. Podem falar o que quiser, mas a silhueta dele é linda", escreveu ele.

Eliezer possui hallux valgus, popularmente conhecida como joanete. Trata-se de uma deformidade no primeiro dedo do pé, em que ocorre um desvio para o lado de fora. Geralmente, a joanete causa dor e vai piorando ao longo da vida. O tratamento mais indicado é o cirúrgico.

Com quem se parece?

Casado com Viih Tube, Eliezer é papai de Lua, de um ano. E a bebê sempre foi muito comparada a ele, desde que nasceu.

Porém, a influenciadora resgatou uma foto de sua infância e mostrou que ela também tem semelhanças com a filha.

"Gente, eu pequena, a cara da Lua ou só eu que acho?", perguntou a famosa ao resgatar o clique de seu passado.

Atualmente, a estrela está grávida de seu segundo filho, que se chamará Ravi. Após ter um descolamento de placenta, Viih Tube contou que recebeu algumas restrições médicas e que está proibida de ter relações sexuais com o marido, porque isso causaria contrações no útero, o que pode ser perigoso na idade gestacional que ela está.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.