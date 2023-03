De biquíni, Aline Campos exibe o bumbum empinado em cachoeira

Aline Campos elegeu um biquíni ousado para curtir passeio na Chapada dos Veadeiros

Aline Campos (35) elevou a temperatura da web na manhã desta quarta-feira, 01. A morena abriu o álbum de um passeio a uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros durante uma viagem com amigos. Nos registros, a modelo encantou os seguidores ao posar com um biquíni tomara que caia ousado.

Energizada com a chegada de um novo mês, Aline legendou: “Bem vindo março! Por aqui, muita vida, amor, paz e alegria pra começar a viver esse mês com a energia vibrando lá em cima”, escreveu a gata que incluiu entre os cliques publicados uma foto saudando a natureza com o shape em evidência na roupa de banho vinho.

Além desse registro, Aline também compartilhou fotos renovando o bronze deitada na beira da cachoeira e até algumas selfies em que deixa o bumbum empinado aparente. A morena também aproveitou para mostrar que o corpão é fruto de esforço com alguns vídeos pegando chuva em uma trilha para chegar nas paisagens paradisíacas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)

Nos comentários da publicação, os seguidores de Aline elogiaram os registros: “Mulher, você é maravilhosa! Adoro a sua energia”, disse uma admiradora. “Pensa num olhar sedutor, deusa!”, exaltou outra. “Nossa, que lugar maravilhoso”, disse mais um sobre o destino especial localizado em Goiás.

De biquínis mínimos, Aline Campos e Bárbara Labres renovam o bronze juntas

Essa não foi a primeira vez que Aline Campos agraciou seus seguidores com registros de biquíni. Durante o pré-carnaval, a morena renovou o bronzeado acompanhada de sua vizinha, a DJ Bárbara Labres (26), e as duas arrancaram suspiros dos admiradores ao compartilhar alguns registros com peças mínimas em uma praia do Rio de Janeiro.

Aline postou um vídeo em que usa um biquíni colorido tomara que caia, ao lado de Bárbara, que apostou num modelo fininho em preto e branco e escondeu apenas o essencial "Minha vizinha parceira, Bárbara Labres”, revelou a modelo.