De biquínis mínimos, Aline Campos e Bárbara Labres renovam o bronze juntas

Vizinhas, Aline Campos e Bárbara Labres atualizaram o bronzeado antes do carnaval

Aline Campos (35) já está nos preparativos para curtir a folia no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 17, a morena foi à praia renovar o bronzeado pela última vez antes de cair no Carnaval, mas ela não estava sozinha e teve a companhia da DJ Bárbara Labres (26), sua vizinha. As duas escandalizaram com biquínis fininhos e colocaram o corpão para jogo.

Nos stories, Aline postou um vídeo em que usa um biquíni colorido tomara que caia, acompanhada de Bárbara, que apostou num modelo fininho em preto e branco e escondeu apenas o essencial. Na legenda, a modelo escreveu: "Minha vizinha parceira Bárbara Labres”, enquanto fazia biquinho e dava uma piscadinha para a câmera.

Aline Campos e Bárbara Labres exibem corpão na praia - Reprodução/Instagram

Já Bárbara mostrou que não abandonou a rotina de exercícios intensos no pré-carnaval e compartilhou alguns cliques treinando na praia em suas redes sociais. Depois disso, a gata posou com Aline e ainda se refrescou tomando um suco verde na orla carioca, enquanto se preparava para aproveitar a folia neste fim de semana.

Bárbara Labres treina na praia - Reprodução/Instagram

Aline Campos surge em praia de biquíni branco

Aline Campos está curtindo ao máximo o Rio de Janeiro! Na última terça-feira, 14, a morena roubou a cena ao ser clicada usando somente um biquíni branco em uma praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Mesmo com o dia sem sol, a modelo aproveitou a capital carioca para dar um mergulho no mar e foi fotografada exibindo o seu corpão em boa forma.

A atriz apostou em um biquíni branco fio-dental, com a parte de cima tomara que caia e a parte inferior cavada, com detalhes de argolas douradas nas laterais que deram um charme na composição. A gata ainda escandalizou com o corpão sarado e chamou a atenção pela barriga chapada. Deu para notar até alguns detalhes íntimos da modelo, como as suas tatuagens e um piercing no umbigo.