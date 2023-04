Cristiano Ronaldo eleva temperatura da web ao posar só de sunga

Cristiano Ronaldo surge só de sunga e ostenta corpão definido ao relaxar na sauna da mansão da família na Arábia Saudita

O craque português de futebol Cristiano Ronaldo (37) agitou as redes sociais na manhã desta sexta-feira,14. Isso porque o galã elevou a temperatura na web ao compartilhar uma selfie em seu Instagram enquanto aproveitava para relaxar na sauna de sua mansão na Arábia Saudita, onde está morando com a família atualmente, e roubou a cena com sua boa forma.

No clique, o esposo de Georgina Rodríguez (29) exibiu o corpão e deu destaque ao tanquinho fora do comum com os gominhos saltando no abdômen, ao surgir todo suado só de sunga.

No ínicio do ano Cristiano aproveitou a temporada de férias para passear com a família. Em suas redes sociais, o contratado do time árabe Al-Nassr, fez uma postagem ao lado da esposa e dos filhos. “Tempo de qualidade com meus amores”, escreveu o jogador de futebol e camisa 7 da Seleção Portuguesa.

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos, os gêmeos Matteo e Eva (5), Alana Martina (2 anos e 11 meses) e a pequena Bella Esmeralda, de apenas 7 meses. Além de Cristiano Ronaldo Jr. (12), de seu antigo relacionamento.

VEJA O STORY DE CRISTIANO RONALDO:

Foto: Reprodução/Instagram

Mulher de Cristiano Ronaldo, fala sobre boatos de que filhos apanham na escola

Georgina Rodríguez, mulher do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, decidiu usar suas redes sociais para se ater aos rumores de que os filhos do casal estariam sofrendo bullying na nova escola, na Arábia Saudita. A famíllia deixou a Inglaterra para se mudar ao país árabe no final do ano passado, depois que Cristiano Ronaldo deixou o clube inglês Manchester United.

“Alguns meios de comunicação publicaram algumas histórias falaciosas sobre nossos filhos na escola e eu gostaria de dizer que essas afirmações são ABSOLUTAMENTE FALSAS. Nossos filhos estudam em uma escola fantástica, com profissionais maravilhosos. Nós realmente apreciamos o trabalho incrível que eles fazem por nós como família, como pais e em nível pessoal”, começou a influenciadora.