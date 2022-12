Cristiano Ronaldo surpreende e assina com time da Arábia Saudita

Craque Cristiano Ronaldo deixa fãs chocados com valores de contrato assinado com Al Nassr, time da Arábia Saudita

A novela de Cristiano Ronaldo (37) finalmente acabou! O craque da camisa 7 irá defender a camisa do Al Nassr, time da Arábia Saudita. O português assinou seu contrato com os árabes nesta sexta-feira, 30. Através de uma publicação nas redes sociais, o clube anunciou a chegada do Robozão.

Sem contrato desde que teve o seu com o Manchester United rescindido, a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube árabe não foi uma surpresa. Com especulações há semanas, desde a época da Copa do Mundo no Catar, ele chega agora em uma liga nova e menor, depois de anos na Europa, jogando por ligas como Premier League, da Inglaterra, Seria A, da Itália e La Liga, na Espanha.

“Isso é mais do que história em formação. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos”, começou a publicação feita nos perfis oficiais do Al Nassr. “Bem-vindo, Cristiano, à nova casa, Al Nassr”, completaram.

O que chocou os fãs de futebol foram os números do contrato do craque. Des acordo com a imprensa europeia, CR7 assinou um contrato até o ano de 2025, com rendimentos, salários e acordos publicitários chegam a cerca de R$1 bilhão.

Cristiano Ronaldo desabafa sobre a morte de um dos filhos gêmeos

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo relembrou a morte de um dos filhos gêmeos há poucos meses. O bebê faleceu pouco após o nascimento. "Foi muito difícil entender porque isso aconteceu com a gente. Gio chegou em casa e as crianças começaram a perguntar: ‘cadê o outro bebê, cadê o outro bebê?’. Os outros [mais novos] no começo, ao redor da mesa, começaram a perguntar ‘Mãe, onde está o outro bebê?’ …e depois de uma semana, decidimos ser francos vamos ser honestos com as crianças, dissemos que Ángel, que é o nome dele, ele foi para o céu”, afirmou o atleta em entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, da TalkTV.

“As crianças entenderam, ainda hoje dizem ‘Papai, eu fiz isso por Ángel‘ e apontam para o céu. O que eu mais gosto porque ele faz parte da vida deles. Não vou mentir para meus filhos, digo a verdade, o que foi um processo difícil”, desabafou.