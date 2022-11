Cristiano Ronaldo conta como lidou com a morte de um dos filhos gêmeos

Luto

Jogador Cristiano Ronaldo teve de contar a seus filhos sobre a morte de um deles e enfrentou dificuldades

Redação Publicado em 16/11/2022, às 11h34

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo contou como os filhos receberam a notícia de que um dos gêmeos que esperava com a mulher Georgina Rodríguez morreu. Ele afirma que se desmanchou em lágrimas ao ter de explicar o caso.

"Foi muito difícil entender porque isso aconteceu com a gente", começou.“Gio chegou em casa e as crianças começaram a perguntar: ‘cadê o outro bebê, cadê o outro bebê?’” Cristiano Ronaldo é pai de Cristiano Jr., de 12 anos, Eva e Mateo, de 5 anos de idade, e Alana Martina, de 4 anos. Por serem muito novos, demoraram para entender o falecimento do irmãozinho.

“Os outros [mais novos] no começo, ao redor da mesa, começaram a perguntar ‘Mãe, onde está o outro bebê?’ …e depois de uma semana, decidimos ser francos vamos ser honestos com as crianças, dissemos que Ángel, que é o nome dele, ele foi para o céu”, afirmou o atleta em entrevista ao apresentador britânico Piers Morgan, da TalkTV.

“As crianças entenderam, ainda hoje dizem ‘Papai, eu fiz isso por Ángel‘ e apontam para o céu. O que eu mais gosto porque ele faz parte da vida deles. Não vou mentir para meus filhos, digo a verdade, o que foi um processo difícil”, desabafou.

“De certa forma, tornei-me mais pai, mais amigo deles. Eles ficam mais próximos de mim, assim como eu também da Georgina. Fiquei mais amigo da Gio. Claro que já tínhamos a cumplicidade, mas agora sinto mais amor por ela e pelos meus filhos e começo a ver a vida com uma perspectiva diferente”, disse CR7.

“Os últimos seis meses foram os momentos mais difíceis da minha vida desde que meu pai morreu”, acrescentou.

Confira a entrevista de Cristiano Ronaldo: