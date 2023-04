Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, fala sobre boatos de que filhos apanham na escola

Influenciadora Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, usa redes sociais para falar de rumores sobre os filhos serem alvos de bullying

A modelo e influenciadora argentina Georgina Rodríguez (29), mulher do jogador de futebol do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa Cristiano Ronaldo (38), decidiu usar suas redes sociais para se ater aos rumores de que os filhos do casal estariam sofrendo bullying na nova escola, na Arábia Saudita.

Eles deixaram a Inglaterra para se mudar ao país árabe no final do ano passado, depois que Cristiano Ronaldo deixou o clube inglês Manchester United, comprado pelo clube saudita. Alguns veículos da imprensa internacional noticiaram que os filhos do casal, Cristiano Ronaldo Jr. (12), Alana (5) e os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria (5), estariam sofrendo bullying e apanhando de colegas na escola.

Vale lembrar que o craque português e a modelo argentina também são pais da pequena Bella Esmeralda, de 11 meses, que também era gêmea, mas o outro bebê acabou não resistindo após o parto.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Georgina fez uma publicação na qual revela que a escola onde os filhos estão estudando em Riad, capital da Arábia Saudita, é muito boa e que todos foram bem-recebidos pelos novos colegas de classe.

“Alguns meios de comunicação publicaram algumas histórias falaciosas sobre nossos filhos na escola e eu gostaria de dizer que essas afirmações são ABSOLUTAMENTE FALSAS. Nossos filhos estudam em uma escola fantástica, com profissionais maravilhosos. Nós realmente apreciamos o trabalho incrível que eles fazem por nós como família, como pais e em nível pessoal”, começou a influenciadora.

“Nossos filhos encontraram amigos amorosos e estão muito felizes em sua nova escola em Riad. Felizmente, sempre tivemos ótimas experiências em todos os países e em todas as escolas. Admiramos cada um deles”, completou Georgina.

Esposa de Cristiano Ronaldo encanta ao mostrar o lado paizão do jogador

Georgina Rodríguez, a esposa do craque Cristiano Ronaldo, se derreteu ao publicar em seu Instagram oficial uma linda foto de Bella Esmeralda, filha caçula do jogador, no colo do paizão. "Esse olhar tão forte e delicado que Deus te deu", disse ao falar da caçula. "Amo os dois", escreveu na legenda do post.

Logo, nos comentários, os internautas elogiaram a relação e o tempo de qualidade que o jogador do clube árabe de futebol Al-Nassr tem com a família: "Ela é tão fofa. Deus abençoe ","Lindezas ","Amor Puro”,”Amores, ela é tão linda e tão esperta”, “Que preciosidade”, disseram alguns admiradores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!