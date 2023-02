Esposa de Cristiano Ronaldo encanta ao mostrar o lado paizão do jogador: "Amo os dois!”

Georgina Rodríguez exibiu foto inédita de Cristiano Ronaldo em momento de ternura com a filha caçula

Cristiano Ronaldo (38) não esconde o amor que tem pela família! Seja falando deles durante entrevistas ou aparecendo ao lado dos herdeiros na web.

E dessa vez não foi diferente, Bella Esmeralda, filha caçula do jogador, encantou os fãs ao aparecer com o pai na manhã deste domingo, 12.

Isso porque, Georgina Rodríguez (29), a esposa do craque, se derreteu ao publicar em seu Instagram oficial uma linda foto da dupla. Na imagem, o maridão aparece todo derretido com a filha no colo.

"Esse olhar tão forte e delicado que Deus te deu", disse ao falar da caçula. "Amo os dois", escreveu na legenda do post.

Logo, nos comentários, os internautas elogiaram a relação e o tempo de qualidade que o jogador do clube árabe de futebol Al-Nassr tem com a família:"Ela é tão fofa. Deus abençoe ","Lindezas ","Amor Puro”,”Amores, ela é tão linda e tão esperta”, “Que preciosidade”, disseram alguns admiradores.

Vale lembrar que Cristiano tem 5 filhos, sendo 4 do casamento atual com Georgina. Ronaldo Jr, de 12 anos, fora os gêmeos, Matteo e Eva, de 5 anos, Alana Martina, de quase 3 anos e Bella Esmeralda, de 7 meses.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRÍGUEZ:

FAMÍLIA!

Ainda na última semana,Georgina Rodríguez encantou os seguidores das redes sociais mai uma vez! A bela dividiu uma sequência de cliques ao lado de sua família na Arábia Saudita.

Em seu perfil no Instagram, a modelo mostrou que está sabendo aproveitar o tempo em família ao publicar diversas fotos do passeio pelo deserto que fez ao lado do maridão e dos quatro filhos do casal.