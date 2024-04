Com novo visual, Mariana Goldfarb ganha elogio de Grazi Massafera: 'Belíssima'

A influenciadora Mariana Goldfarb surpreendeu os seguidores ao surgir com os fios diferentes e recebeu um elogio especial de Grazi Massafera

A influenciadora e nutricionista Mariana Goldfarb decidiu repaginar o visual e fazer uma grande mudança nos fios. Na noite da última terça-feira, 2, ela surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro da nova cor de suas madeixas.

Dona de cabelos longos e escuros, Mariana mostrou que realizou um corte e tingiu os fios. No registro publicado, a ex-esposa do ator Cauã Reymond definiu a cor como "meio loiro e meio ruivo". "Vim transformar meu cabelo, mas estou perdendo a coragem. Acho que mudei de ideia", brincou a famosa no início do vídeo.

O responsável pela bela transformação de Mariana Goldfarb foi o cabeleireiro Anderson Couto, que também cuida dos fios de outras famosas como Giovanna Antonelli, Agatha Moreira e Grazi Massafera, que fez questão de elogiar a mudança da amiga.

"Belíssima", declarou a atriz. Em outro comentário, Grazi enalteceu o trabalho do profissional: "A cor que eu sempre quero mas não tenho coragem, né, Anderson!?! Ficou lindo na Mari! Arrasaram!", escreveu a artista. Mariana também recebeu diversos elogios de amigos e internautas sobre sua beleza.

"Meu Jesus amadoooo!!!! Muitoooo deusa", disse a influenciadora Mariana Saad, esposa do ator Romulo Arantes Neto. "Uma camaleoa! Combinou com o tom dos seus olhos!", falou uma seguidora. "Ficou mais linda ainda… verdadeira diva", comentou outra.

Vale lembrar que Grazi Massafera já se relacionou com Cauã Reymond de 2007 a 2013. Da relação, nasceu Sofia, que em breve completará 12 anos de vida. O ator iniciou um romance com Mariana Goldfarb três anos após a separação da artista, mas o casamento chegou ao fim em abril de 2023.

As duas, inclusive, sempre deixaram claro que nunca houve rivalidade e permanecem sendo amigas mesmo após o fim do relacionamento entre Mariana e Cauã.

Confira as publicações:

