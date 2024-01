Ela cresceu! Filha de Cauã Reymond rouba a cena em foto: ‘Tá tão gigante’

De férias da TV, Cauã Reymond exibe nova foto com sua filha, Sofia, durante viagem e mostra o quanto a herdeira já cresceu

O ator Cauã Reymond agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com sua filha, Sofia, de 11 anos, fruto do relacionamento com a atriz Grazi Massafera. O papai coruja levou a herdeira para acompanhá-lo em um evento na cidade de Miami, nos Estados Unidos, nesta semana e os dois capricharam na pose na hora da foto.

Em seu perfil no Instagram, ele exibiu uma foto com a filha no tapete vermelho e a tamanho dela chamou a atenção. A menina mostrou o quanto já cresceu e já está quase da mesma altura do pai.

Tanto que os fãs fizeram comentários sobre o crescimento dela. “Soso tá tão gigante”, disse um seguidor. “Quanto tempo eu dormi? Já está uma moça”, afirmou outro. “Chocado com o tamanho da Sofia”, declarou mais um.

Na legenda do post, Reymond se derreteu pela herdeira. "Minha melhor companhia pra sempre! Muito orgulhoso por estar num evento internacional tão bacana, com minha filha ao meu lado. Amor demais", escreveu.

Vale lembrar que Cauã está de férias da TV após encerrar a novela Terra e Paixão, da Globo, na qual interpretou Caio.

View this post on Instagram A post shared by Cauã Reymond (@cauareymond)

A separação de Cauã Reymond

O ator Cauã Reymond está solteiro desde abril de 2023, quando confirmou o fim do casamento com a modelo e nutricionista Mariana Goldfard. A separação foi anunciada pouco antes da estreia da novela Terra e Paixão, da Globo. Eles estavam juntos desde 2016 e tinham se casado em abril de 2019.

A separação foi anunciada por Mariana por meio de um post nas redes sociais. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Horas depois, ele também se pronunciou sobre o término. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.