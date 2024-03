Mariana Goldfarb sobre congelamento de óvulos: ‘Escolher com calma'

Mariana Goldfarb comentou sobre o assunto em suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 26; ela foi casada com Cauã Reymond durante 7 anos

Mariana Goldfarb aproveitou um tempinho livre na tarde desta terça-feira, 26, para conversar um pouco com seus seguidores sobre o congelamento de óvulos. A influenciadora congelou em 2022 e revelou que não tinha gostado do resultado final apesar de ter sido processo bem doloroso para ela.

Quando ela passou pelo procedimento, Mariana ainda estava casada com o ator Cauã Reymond, que acabou se separando em abril do ano seguinte. Ela diz que mesmo não gostando do resultado, achou forças, já que era algo que queria muito explicou: "Me arrependo zero de ter feito".

"Agora eu tenho mais tempo para pensar, eu tenho mais tempo para escolher com calma o pai dos meus filhos. É a coisa mais importante. Marido a gente troca, separa... pai de filho, é pai de filho. Isso é muito sério. A gente começa a ser mãe quando escolhe o pai. O congelamento me trouxe serenidade", refletiu.

A ex-modelo, que tem 34 anos, continuou sua reflexão nos stories falando sobre o relógio biológico feminino, referindo-se a como é mais difícil engravidar após certa idade devido aos hormônios. A modelo mencionou que está estudando sobre o assunto e destacou a dificuldade de abordar o processo de congelamento.

"A gente tem um relógio biológico que não vai ao nosso favor em termos de fecundidade, eu estou estudando bastante sobre isso na nutrição, e métodos e hormônios e tudo mais. Vou escrever sobre isso com muita calma, falando de um lugar racional, mas também muito emotivo sobre o que foi pra mim o processo do congelamento. Não é um assunto fácil pra mim" finalizou Mariana.

Mariana Goldfarb desabafa sobre relacionamento abusivo

A modelo Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, abriu seu coração e desabafou sobre um relacionamento abusivo que viveu em seu passado. Sem citar nomes, a nutricionista contou detalhes sobre o acontecimento no podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa UOL, nesta quarta-feira, 6.

Na conversa, ela falou sobre como a vítima se sente ao se deparar com uma situação abusiva. "A coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não consiga mais. É pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com minhas amigas, que não são todas p*ranhas, não estão querendo você e não estão sentindo inveja?", contou Mariana.