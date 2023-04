Com macacão justinho, Simone Mendes chama atenção ao surgir dançando: "Maravilhosa"

A cantora Simone Mendes impressionou os fãs ao surgir cantando e dançando à beira da piscina

Simone Mendes (41) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo cantando e dançando um trecho de seu mais novo sucesso, a música Erro Gostoso.

No vídeo publicado no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 14, a cantora aparece fazendo alguns passinhos à beira da piscina, usando um macacão preto justinho, que deixam em evidência suas curvas perfeitas.

Já na legenda, a famosa celebra a chegada da sexta-feira, e ainda chama os fãs para curtirem seu trabalho. "Sextou com alegria miglos, vamos de muitos plays em Erro Gostoso nesse final de semana! #DVDCintilante #ErroGostoso", escreveu ela.

Os internautas elogiaram Simone nos comentários. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "A maior prova de quem sabe faz ao vivo", disse outra. "Eu fico chocado com a voz dessa mulher. É exatamente igual no ao vivo… aí tem gogó", escreveu uma fã. "Você macetou nessa música, top demais", afirmou mais uma.

Confira o vídeo de Simone cantando e dançando seu novo hit:

Revelação

A cantora Simone Mendes surpreendeu seus fãs ao fazer uma revelação sobre a sua vida durante participação no programa Altas Horas, da Globo. Em uma conversa com o apresentador Serginho Groisman (72), ela contou que não tem o costume de ouvir músicas em sua vida pessoal. Mesmo sendo cantora e trabalhando com isso, ela dificilmente coloca canções para ouvir no seu dia a dia.

"Sou uma artista muito estranha, eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada. Bem difícil ir para shows de outros artistas também, sou meio louca [...]", disse ela.

